Цената на златото скочи до нов исторически връх над 5500 долара за тройунция, петролът поскъпна, а борсовите индекси тръгнаха надолу след изостряне на геополитическото напрежение от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, който отправи заплахи за военен удар срещу Иран.

Ръстът обхвана и среброто, което също достигна рекордни нива. Движението беше подкрепено и от по-слабия долар на фона на спекулации, че Тръмп не възразява срещу отслабването на световната резервна валута.

За пръв път в историята: над 5000 долара за тройунция злато

Без особено отражение върху пазарите премина и последното решение на Федералния резерв за паричната политика, макар че инвеститорите залагат на понижение на лихвите по-късно през годината, в навечерието на номинацията на нов управител на централната банка от страна на Тръмп.

Цената на златото се повиши с над 300 долара в рамките на 28 януари, достигайки връх от 5588,71 долара, след като американският президент заяви, че Техеран трябва спешно да договори споразумение за ядрената си програма, за която Западът подозира, че цели създаване на атомно оръжие.

„Надявам се Иран бързо да седне на масата за преговори и да договори честна и справедлива сделка – БЕЗ ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ. Времето изтича“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. „Следващият удар ще бъде много по-тежък. Не позволявайте това да се случи“, добави той, визирайки американските удари по ирански цели през юни.

„Времето изтича“: Тръмп с предупреждение към Иран, Техеран: „С пръст на спусъка сме“

Междувременно американска военноморска ударна група, определена от държавния глава на САЩ като „армада“, водена от самолетоносача „Ю Ес Ес Абрахам Линкълн“, се насочи към Близкия изток. По думите му тя е „готова, способна и в състояние бързо да изпълни мисията си със скорост и сила, ако се наложи“.

"Си Ен Ен" съобщи, че президентът обмисля военен удар, след като ядрените преговори не са постигнали напредък.

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди в сряда, че всяка американска военна операция ще срещне незабавен и решителен отговор, като добави, че иранските сили държат „пръста си на спусъка“.