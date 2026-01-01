Олимпиакос спечели титлата в Евролигата след драматичен финал срещу Реал Мадрид, завършил 92:85, в който Александър Везенков изигра ключова роля за гръцкия отбор.

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков не скри, че ще му трябва време да осъзнае какво успя да постигне с клубния си тим Олимпиакос, печелейки трофея в Евролигата за мъже.

Везенков отдели внимание на всички очакващи го журналисти, отговаряйки на български, гръцки и английски.

"Дори не мога да опиша какво е усещането. Радвам се. Мисля, че ще ми трябва време да осъзная какво успяхме да направим", каза българският национал.

"Имахме много трудни моменти, особено момчетата, които сме много години заедно, но вече държим трофея", продължи Александър Везенков.

"В края беше толкова голяма лудница. Просто исках да прегърна баща ми и сестра ми, както и всички мои приятели, които бяха тук. И да поздравя хората, които ме гледаха по телевизията. Беше много трудно, но успяхме", заяви още Везенков.

"Имаше всякакви мисли. Всеки човек минава през трудни моменти. Мисля, че този отбор заслужаваше и най-накрая успяхме. Имаше и облекчение, защото минахме през толкова трудни моменти. Сега все едно само тялото ми е тук, а мислите ми са някъде другаде. Най-трудният момент ще го запазя за себе си, а най-щастливият е в момента, че държа тази титла", допълни той.