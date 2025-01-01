Българският национален отбор по волейбол се завърна на българска земя.

"Това е най-голямата награда за нас. Ние сме толкова млади, няма как да очакваме такова нещо - не сме си го и представяли. Чувствам се като едно 15 годишно дете, което не знае какво се случва - това споделих на треньора. Всеки един от нас ще си отиде вкъщи, които ни липсват. Отборната игра е ключът към успеха", заяви капитанът на отбора Александър Грозданов пред журналисти на летището в София.

"Щастлив съм, защото наистина постигнахме много. Не съм очаквал, че всичко това ще ми се случи на този етап в кариерата, защото сме много млад отбор. Няма да спрем дотук. Искаме още медали, няма да спираме", заяви Симеон Николов.

На летище "Васил Левски" в София те бяха посрещнати с аплодисменти и викове "Българи - юнаци", и закичени с лаврови венци.

Българските национали получиха чек от 520 хиляди лева от министъра на спорта Иван Пешев.

По-рано днес в Истанбул Александър Николов призна пред NOVA, че няма търпение да усети любовта, която всички споделят към националния отбор. „Много сме радостни и сме горди с това, което успяхме да постигнем”, каза реализатор номер 1 на Световното във Филипините.

България посреща своите герои - волейболните лъвове се прибират на родна земя

Момчетата се завръщат след грандиозния успех във Филипините, където успяха за завоюват сребърен медал. След феноменалния успех, Българската федерация по волейбол и Столичната община организират първо по рода си събитие за феновете.

То включва шампионска обиколка на центъра на София с открит автобус до площад „Св. Александър Невски“, където ще e официалното посрещане.

Момчетата от отбора ще получат специални награди, а за всички на площада е подготвена богата програма с музика и специални моменти със световните вицешампиони.

