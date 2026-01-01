Българският актьор Юлиан Костов е номиниран за престижните SAG-AFTRA Actor Awards като част от актьорския състав на хитовия сериал "Белият лотос" (The White Lotus), съобщиха организаторите на наградите.

Актьорите от сериала получиха номинация в категорията „Най-добър актьорски състав в драматичен сериал“, която отличава изключителната колективна актьорска работа в телевизионните продукции.

Церемонията по връчването на SAG-AFTRA Actor Awards ще се състои на 1 март 2026 г. в Лос Анджелис, като наградите се считат за едни от най-авторитетните отличия в световната филмова и телевизионна индустрия, тъй като се присъждат от самите актьори.

Номинацията е поредно международно признание за Юлиан Костов и важен момент за българското присъствие на световната сцена.

А скоро българските зрители ще видят актьора и като водещ на българската версия на световния хитов формат “The Floor: Превземи играта“ по NOVA.