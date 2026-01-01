Представители на протестиращите гръцки фермери ще проведат среща с министър-председателя на страната Кириакос Мицотакис във вторник другата седмица, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

Изданието информира, че разговорите ще се проведат в правителствената резиденция „Максиму“ в Атина, като предстои този уикенд общогръцкият комитет на блокадите, който вероятно ще заседава в Никея, да определи състава на делегацията за срещата с премиера, предава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Фермерите се съгласиха да се срещнат с министър-председателя Кириакос Мицотакис във вторник, което сигнализира за възможно разхлабване на продължилите със седмици пътни блокади. Като жест на добра воля фермерите заявиха, че в събота ще отворят пътищата, но ще оставят тракторите си разположени на местата на протестите. Представители на правителството изразиха предпазлив оптимизъм, пише „Катимерини“.

В информацията се посочва също, че изборът на представители от всички 57 блокади се очаква да бъде сложен, тъй като трябва да се запази баланс между синдикалните фигури, които ръководят протестите.

Местни медии съобщават също, че фермерите със сигурност ще повдигнат въпроса за позицията на Гърция по споразумението Меркосур“, което вече предизвика протести и в Германия и Франция.

В момента все още е в сила 48-часовата блокада на пътища, гранични пунктове и други обекти от инфраструктурата на страната, като решенията се взимат на място от общите събрания на фермерите.

Гръцки земеделски производители започнаха протестни действия с блокади на пътища в края на ноември. Основен повод за недоволството им беше забавянето в изплащането на земеделските субсидии заради корупционния скандал в агенцията по плащанията ОПЕКЕПЕ.