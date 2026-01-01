Ограничено е движението за МПС над 12 т по път II-19 Симитли – Гоце Делчев при км 106 през ГКПП "Илинден – Ексохи" поради протест на гръцки граждани. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Водачите изчакват на място.

Движението на ГКПП "Капитан Петко Войвода" също е спряно заради протеста на гръцки фермери.

На национална среща в Малгара край Солун, продължила почти четири часа, протестиращите гръцки земеделци заплашват днес и в петък да засилят протестните си действия и в продължение на 48 часа да предприемат пълна блокада на магистралите, на обиколните пътища и на всички гранични пунктове в Гърция.

Протестите на гръцките фермери започнаха в края на ноември заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на корупционен скандал в гръцката агенция за земеделски плащания ОПЕКЕПЕ. Сред исканията им обаче има и такива като минимални гарантирани цени, допълнителни облекчения на цените на електроенергията и горивата за земеделието и др.