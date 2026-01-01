Временна организация на движението ще бъде въведена на западния вход на Казанлък във връзка с проект за изграждане на кръгово кръстовище, става ясно от разпореждане на кмета Галина Стоянова.

Ограниченията ще засегнат южното пътно платно на бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ в участъка от № 116 до № 153. Предвижда се и временен режим на движение за пътните превозни средства по републикански път I-6 към съществуващата улична мрежа в града.

Проходът „Шипка“ в Габровско е почистен и обработен против заледяване

Мярката ще бъде в сила от 10:00 часа на 9 януари до 17:00 часа на 30 януари 2026г.

Предвидено е поставяне на необходимата временна пътна сигнализация, както и осъществяване на постоянен контрол върху средствата, чрез които се регулира движението. След отмяна на временния режим всички поставени пътни знаци ще бъдат премахнати.

От Общината призовават водачите да се движат с повишено внимание, да спазват временната сигнализация и да планират пътуванията си с оглед на въведените ограничения.