22-годишен мъж е задържан след агресия на пътя край Казанлък, съобщиха от полицията.



На 3 януари 2026 г. в Районното управление в Казанлък е започнато разследване за хулиганство под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора.

Инцидентът е станал около 16:10 ч. на път I-6, източно от село Габарево. По данни на разследващите, 22-годишният мъж, управлявайки лек автомоби, многократно засякъл друга кола, движеща се в същата посока. Колата била управлявана от 25-годишна жена, а на предната седалка пътувал нейният 26-годишен съпруг.

След отправени заплахи, мъжът пресекъл пътя и принудително спрял автомобила на семейството. Той изкарал пътника от колата и му нанесъл удари, след което повредил и превозното средство – счупено е странично огледало и са нанесени щети по гредата на панорамния прозорец.

На мястото е пристигнал полицейски екип. Извършителят е задържан за срок до 24 часа, а по случая продължават процесуално-следствените действия.