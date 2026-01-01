Силни ветрове връхлетяха Франция и Великобритания, след като бурята "Горети" премина през Северна Европа, оставяйки стотици хиляди домакинства без електрозахранване при рязко понижаващи се зимни температури, предаде АФП.

Метеоролози от Великобритания до Германия призоваха хората да останат по домовете си, след като издадоха предупреждения за опасно време, включително рядко използваното предупреждение от най-висока степен — червен код за силен вятър — за островите Сили и графство Корнуол в югозападната част на Англия.

Във Франция около 380 000 домакинства останаха без ток, като преобладаващата част от тях се намират в северния регион Нормандия, съобщи доставчикът на електроенергия Enedis. Междувременно Би Би Си информира, че приблизително 65 000 домакинства във Великобритания също са останали без електрозахранване.

През нощта в северозападния френски регион Манш са били регистрирани пориви на вятъра със скорост от 216 и 213 километра в час.

Бурните пориви са повалили дървета в няколко региона, като поне едно от тях е паднало върху жилищни сгради в департамента Сена-Маритим във Франция, без да има пострадали, допълват официалните източници.

В части от Великобритания се очакват пориви на вятъра до 160 километра в час, а „много големи вълни ще създадат опасни условия по крайбрежието“, предупреди Британската метеорологична служба.

Тя също така издаде жълт код за снеговалежи в Уелс, Централна Англия и части от Северна Англия, като прогнозира снежна покривка до 30 сантиметра в някои райони.

Британската национална железопътна компания National Rail съобщи, че железопътните услуги ще бъдат нарушени през следващите два дни, и призова гражданите да избягват пътувания, освен ако не са наложителни.