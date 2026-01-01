Очаква се да причини сериозни затруднения при пътуванията, десетки полети вече бяха отменени

Метеорологичната служба на Великобритания издаде нови предупреждения за опасно време, тъй като бурята „Горети“ се очаква да донесе обилен сняг в страната тази седмица, съобщи Индипендънт.

Бурята „Горети“, кръстена от френската метеорологична служба, е първата буря за годината и вероятно ще причини сериозни затруднения при пътуванията във Великобритания, въпреки че Франция ще бъде засегната най-силно.

За по-голямата част от Обединеното кралство, включително Северна Ирландия, за сряда сутринта, има издаден жълт код за заледявания, след като арктическа въздушна маса донесе зимни превалявания в цялата страна, включително Лондон и районите около него.

Британската метеорологична служба издаде и ново предупреждение за сняг в Уелс, Югоизточна и Западна Англия, както и в района Мидландс, което ще бъде в сила от 18:00 ч. в четвъртък до обяд в петък.

Десетки полети бяха отменени във вторник — включително полети до и от Абърдийн, Бирмингам, Единбург, Хийтроу, Хъмбърсайд, Инвърнес, Лийдс Брадфорд, Лондон Сити, Манчестър, Нюкасъл, Норич и Тийсайд.

Адам Стачура от организацията Age Scotland, призова хората да си останат у дома, когато това е възможно, съобщава The Telegraph.

„При толкова ниски температури и заледени условия се опитайте да се уверите, че имате достатъчно храна и всички необходими лекарства у дома, за да намалите нуждата от излишни и потенциално рискови излизания“, добави той.

Метеоролозите предупреждават, че пътищата и железопътният транспорт най-вероятно ще бъдат засегнати от лошите метерологични условия, а някои хора могат да се наранят при подхлъзване върху заледени повърхности.

