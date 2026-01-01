Метеорологичната служба на Великобритания издаде нови предупреждения за опасно време, тъй като бурята „Горети“ се очаква да донесе обилен сняг в страната тази седмица, съобщи Индипендънт.

Бурята „Горети“, кръстена от френската метеорологична служба, е първата буря за годината и вероятно ще причини сериозни затруднения при пътуванията във Великобритания, въпреки че Франция ще бъде засегната най-силно.

За по-голямата част от Обединеното кралство, включително Северна Ирландия, за сряда сутринта, има издаден жълт код за заледявания, след като арктическа въздушна маса донесе зимни превалявания в цялата страна, включително Лондон и районите около него.

Британската метеорологична служба издаде и ново предупреждение за сняг в Уелс, Югоизточна и Западна Англия, както и в района Мидландс, което ще бъде в сила от 18:00 ч. в четвъртък до обяд в петък.

Десетки полети бяха отменени във вторник — включително полети до и от Абърдийн, Бирмингам, Единбург, Хийтроу, Хъмбърсайд, Инвърнес, Лийдс Брадфорд, Лондон Сити, Манчестър, Нюкасъл, Норич и Тийсайд.

Адам Стачура от организацията Age Scotland, призова хората да си останат у дома, когато това е възможно, съобщава The Telegraph.

„При толкова ниски температури и заледени условия се опитайте да се уверите, че имате достатъчно храна и всички необходими лекарства у дома, за да намалите нуждата от излишни и потенциално рискови излизания“, добави той.

Метеоролозите предупреждават, че пътищата и железопътният транспорт най-вероятно ще бъдат засегнати от лошите метерологични условия, а някои хора могат да се наранят при подхлъзване върху заледени повърхности.

БТА