Като пореден опит да се говори общо за „натиск“ и „прикриване“ по разследването, без да се представят конкретни факти – така служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов определи вчерашното изслушване в Народното събрание по случая „Петрохан“. По думите му той е бил извикан в парламента, но не му е бил зададен нито един въпрос.

„Никой не разбра защо съм призован. Инициаторите не ми зададоха нито един въпрос“, посочи Янкулов. Според него това показва, че няма факти, които да свържат името му с твърденията за натиск или намеса в разследването.

Министърът пита за отсъствието на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов по време на дискусиите в парламента. Според Янкулов именно прокуратурата носи конституционната отговорност за законосъобразното провеждане на разследванията и за надзора върху работата на прокурорите.

„Кой да отговаря какво се случва по конкретното разследване, ако не фактическият главен прокурор?“, пита Янкулов в публикацията си.

Министърът казва, че институцията на прокуратурата се намира в „институционално безвремие“, за което, по думите му, отговорност носят законодателната власт и органът, който управлява съдебната система – Висшият съдебен съвет. Според служебния правосъден министър общественият контрол върху дейността на прокуратурата е затруднен, тъй като ръководството ѝ избягва комуникация с медиите и отговори на поставените въпроси.

Янкулов заявява още, че ще продължи да търси отговори по случая „Петрохан“ в рамките на правомощията си.