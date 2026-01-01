33-годишният Илиан Димитров се бори за живота си, след като в края на 2024 г. му е поставена тежката диагноза – рак на белия дроб в четвърти стадий.

Той започва лечение с таргетна терапия, която първоначално дава надежда и води до ремисия на заболяването. Наскоро обаче болестта отново се е активирала и е започнала бързо да прогресира.

Като последна възможност за лечение лекарите препоръчват Илиан да замине по спешност за Германия, където да започне комбинирана терапия – лъчетерапия и химиотерапия.

Разходите за лечението обаче са изключително високи и непосилни за неговото семейство. Затова близките му се обръщат с призив към хората с добри сърца да помогнат, за да може младият мъж да продължи своята битка.

В подкрепа на Илиан Димитров вече са поставени дарителски кутии в десет търговски обекта в град Годеч – кафенета и магазини, където всеки желаещ може да се включи в кампанията. Семейството му се надява, че с общи усилия ще успее да събере необходимите средства за лечението и да даде шанс на Илиан за ново начало.

Ако искате да помогнете на Илиан да се справи с коварната болест, може да го направите така:

IBAN: BG13BPBI79401092357302

Банка: Postbank

Титуляр: Ilian Dimitrov / Илиан Димитров