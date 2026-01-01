Великобритания, която вече преживява един от най-студените периоди от години, се готви за обилен снеговалеж и силни ветрове в късните часове на днешния ден, като метеоролозите предупреждават за опасни условия, съобщи Асошиейтед прес.

Основният удар на бурята, идваща от Атлантическия океан, се очаква да бъде усетен в Централна Англия, където в рамките на само няколко часа може да паднат до 30 сантиметра сняг. Това неминуемо ще има сериозни последици за училищата, транспорта и търговията, особено в по-слабо населените райони, още повече че това е и един от най-продължителните студени периоди на острова през последните години.

Бурята „Горети“, както е наречена от френската метеорологична служба „Метео Франс“, се очаква да се насочи утре към Северозападна Европа, която вече понесе през последните дни сняг, лед и мразовити температури.

Нийл Армстронг, главният синоптик на британската национална метеорологична служба „Мет Офис“, определи „Горети“ като „многофакторно опасно явление“, включващо проливни валежи, силни ветрове и сняг.

„Мет Офис“ издаде предупреждение с оранжев код за голяма част от Обединеното кралство. Това означава „повишена вероятност от сериозни последици от екстремно време“ в сравнение с по-ниското жълто ниво и предполагат възможни закъснения и отменяния на пътувания, затваряне на пътища и железопътни линии, анулиране на полети, прекъсвания на електроснабдяването, както и риск за живота и имуществото на хората.

Очакваният снеговалеж може да доведе до закъснения или отменяне на железопътни разписания и самолетни полети, изолиране на отдалечени села, както и до спирания на тока и смущения в мобилните мрежи.

Оранжевите здравни предупреждения за студено време бяха удължени от Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство за всички региони на Англия до 12 януари. Това означава, че се очакват сериозни последици за здравните и социалните услуги. Властите прогнозират повишаване на смъртността, особено сред хората на 65 и повече години и сред лицата с хронични заболявания, като ефекти са възможни и при по-младите възрастови групи.

През последните няколко дни много райони на Уелс, Северна Англия и Шотландия бяха покрити със сняг, което доведе до масови затваряния на училища и сериозни затруднения с транспорта.

В Нидерландия, която от дни също е засегната от лошо време, ситуацията малко се подобри днес, което помогна за това летище Схипхол в Амстердам, където през първите три работни дни на седмицата бяха отменени стотици полети, да започне постепенно да се връща към нормален режим. Въпреки това летището беше за кратко засегнато от прекъсване на електроснабдяването в сутрешните часове.

Нидерландската Кралска авиационна компания (Ка Ел Ем (KLM) съобщи, че на летището все още има дълги опашки от пътници, но добави, че прави „всичко възможно, за да гарантира, че заминаващите пътници ще отпътуват навреме“.