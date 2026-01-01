Силна зимна вълна обхвана Европа, носейки обилни снеговалежи, заледявания и рекордно ниски температури за сезона. Лошото време вече предизвика сериозни нарушения в транспорта, затваряне на летища и предупреждения към населението да ограничи пътуванията си.

Франция

Около 100 полета бяха отменени на летище „Шарл де Гол“ в Париж тази сутрин поради снеговалеж и силен студ, а още 40 на летище „Орли“ във френската столица, съобщи френският министър на транспорта.

Нарушенията бяха обявени вечерта на 6 януари, като министърът на транспорта Филип Табаро заяви, че „надява се ситуацията да се нормализира следобед“.

Всички обществени автобусни линии в Париж и околните предградия също бяха преустановени поради заледени пътища, въпреки че по-голямата част от метрото и железопътните системи в предградията функционираха, съобщиха транспортните власти, предаде АФП.

Метеорологичната служба Meteo France посочи, че 38 от 96-те департамента на континенталната част на страната са в състояние на готовност за силен сняг и черна лед, като вече са натрупани от три до седем сантиметра (около един до три инча) сняг.

Тя добави, че студената вълна е с „рядка интензивност за сезона“ и властите вече са предупредили хората в региона на Париж да избягват ненужни пътувания и да работят от дома си, ако е възможно, в сряда.

Шестима души са загинали в инциденти, свързани с времето, във Франция по време на най-студената вълна в Европа през тази зима досега.

Великобритания

Великобритания Метеорологичната служба на Великобритания издаде нови предупреждения за опасно време, тъй като бурята „Горети“ се очаква да донесе обилен сняг в страната тази седмица, съобщи Индипендънт.

Бурята „Горети“, кръстена от френската метеорологична служба, е първата буря за годината и вероятно ще причини сериозни затруднения при пътуванията във Великобритания, въпреки че Франция ще бъде засегната най-силно.

Белгия

Летището в Брюксел предупреди, че са възможни закъснения на полетите заради очакваните снеговалежи. Според метеоролози, цитирани от местни медии, в последните дни в страната на места се наблюдава натрупване на снежна покривка до 10 сантиметра.

Зимното време по-рано тази седмица стана причина за затруднения в работата на летищата в Амстердам, но аерогарата в белгийската столица досега се справи, без да се налага да отменя полети.