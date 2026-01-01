Китай представи първото в света свръхздраво въглеродно влакно местно производство, отбелязвайки значителен напредък в способностите на страната в областта на съвременните материали, пише всекидневникът "Глоубъл таймс".

Въглеродното влакно от клас T1200 е разработено от инженери от Китайската национална група за строителни материали.

С диаметър по-малък от една десета от човешки косъм, T1200 се отличава с якост на опън, която е приблизително 10 пъти по-голяма в сравнение с обикновена стомана. Същевременно влакното е с тегло само една четвърт от това на стоманата, което подчертава изключителната му комбинация от лекота и здравина.

Инженерите планират да използват свръхздравото влакно в стратегически важни развиващи се отрасли като аерокосмическата индустрия, безпилотните самолети и въздушни таксита, както и хуманоидната роботика.

Материалът вече е готов за масово производство в обеми, измервани в стотици тонове. Това прави Китай първата страна в света, постигнала подобен производствен капацитет за въглеродни влакна от този клас.

Въглеродното влакно представлява материал за композити, състоящ се от тънки нишки, образувани предимно от въглеродни атоми.