Най-бързият влак в света започна предварителен тест на високоскоростна железопътна линия в Китай, достигайки максимална скорост от 453 км/ч по време на тестовете.
Това съобщи Global Times, предаде Анадолската агенция.
Проектиран да достига максимална тестова скорост от 450 км/ч и скорост при търговска експлоатация от 400 км/ч, CR450 преминава квалификационни изпитания по високоскоростната линия, свързваща Шанхай на изток с Ченду в западната част на страната.
Влакът може да ускори от нула до 350 км/ч само за 4 минути и 40 секунди. В едно впечатляващо постижение два влака CR450 наскоро поставиха рекорд, разминавайки се с комбинирана скорост от 896 км/ч.
В сравнение с предшественика си CR400, CR450 има има по-аеродинамичен дизайн, с по-дълъг нос, с 20 сантиметра по-ниска линия на покрива и 50-тонна редукция на теглото, което води до 22% намаление на аеродинамичното съпротивление.
В момента влаковете CR400 Fuxing се движат с максимална скорост от 350 км/ч.
Преди да влезе в експлоатация за превоз на пътници, CR450 ще измине 600 000 километра пробни курсове без инциденти.