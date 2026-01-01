При избора на детски играчки е важно родителите да обръщат внимание на редица изисквания за безопасност и обозначения, които гарантират правилната им употреба.

При закупуването на играчки родителите е важно да внимават за наличието на маркировката за съответствие „CE“, която трябва да бъде поставена върху самия продукт и/или неговата опаковка, както и върху трайно прикрепен етикет.

Тази маркировка удостоверява, че играчката отговаря на изискванията за безопасност, включително по отношение на съдържанието на опасни химически вещества и физико-механичната устойчивост, отбелязват от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

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От значение е и наличието на инструкция на български език, както и на задължителни предупредителни надписи. Те са ключови за правилната и безопасна употреба на играчките.

Инспектори от Главна дирекция „Надзор на пазара“ при ДАМТН обръщат специално внимание на продукти като балони, които се изработват от латекс или метализирана пластмаса.

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При балоните от латекс задължително трябва да има предупреждение съгласно стандарта БДС EN 71-1 „Безопасност на играчки. Механични и физични свойства“, че деца под осем години могат да се задавят или задушат от ненадути или спукани балони. Посочва се също, че е необходим надзор от възрастен, както и че ненадутите балони трябва да се държат далеч от деца, а спуканите да се изхвърлят незабавно.

Балоните от метализирана пластмаса обикновено са по-здрави от латексовите и не крият същите рискове от задавяне или задушаване, но въпреки това също трябва да отговарят на всички изисквания за безопасност.