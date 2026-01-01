На 1 юни, когато се отбелязва Денят на детето, депутатът от "Прогресивна България" Владимир Николов предизвика широк обществен отзвук, след като заяви в телевизионно интервю, че управляващите обсъждат съкращаване на срока на майчинството, но това ще стане само ако има осигурени достатъчно ясли за всички деца.

Думите му предизвикаха вълна от реакции и недоволство в социалните мрежи, а хората се притесниха, че управляващите ще съкратят срока на майчинството.

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Председателят на Временната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов опроверга казаното. Според него става дума за извадено от контекста изказване. "Това е неправилна интерпретация на думите на Владо Николов", заяви Проданов.

В същото време омбудсманът на Република България Велислава Делчева изтъкна стряскащи демографските данни: 2025 г. се очертава като годината с най-малко родени деца, откакто се води статистика.

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Какво мислят за майчинството у нас най-засегнатите — майките? Ето какво казаха родители пред Dariknews.bg:

👩‍👧‍👦Анелия Карамфилова е майка на три деца – най-голямото й дете е на 15 години и е със специални потребности, а другите две са на 4 и почти 2 години.

Анелия е ерготерапевт и вече работи активно. Връща се на работа през ноември 2025 г., когато най-малкото ѝ дете е прието на ясла, но все още е в отпуск по майчинство. Професионалният й път е тясно свързан с детското развитие, тя работи ежедневно с деца и техните семейства.

"Работя на намалено работно време, тъй като малките ми деца все още боледуват често, а най-голямото ми дете има нужда от допълнителна подкрепа и грижа. За нашето семейство това е начин да съчетая професионалните си ангажименти с нуждите на децата си", разказва тя.

По думите й майчинството в България е едно от малкото неща, с които наистина можем да се гордеем.

"Двегодишният отпуск дава възможност на родителите да бъдат до децата си в един много важен период от тяхното развитие и не мисля, че трябва просто да се съкращава. В същото време според мен основният проблем не е продължителността на майчинството, а липсата на достатъчно подкрепа за семействата. Много родители биха искали да се върнат на работа по-рано, но не могат, защото няма места в яслите и детските градини или защото децата им боледуват често", смята майката.

Анелия е на мнение, че са необходими мерки, които дават избор. "Например по-добри условия за работа на непълно работно време, повече места в яслите, по-достъпна подкрепа за семействата на деца със специални потребности и възможност родителят да не бъде финансово ощетен, ако реши да се върне на работа по-рано".

Според нея размерът на обезщетението през втората година от майчинството отдавна не отговаря на реалните разходи за отглеждане на дете. "Ако говорим за промени, според мен по-важният разговор е как семействата да бъдат по-добре подкрепени финансово и как да имат реален избор, а не просто дали майчинството да бъде по-кратко".

И трите ѝ деца са приети в детска градина. "Ние имахме предимство, защото сме многодетно семейство, а най-голямото ми дете е със специални потребности, което ни дава допълнителни точки при кандидатстването. Но съм напълно наясно, че много семейства нямат този късмет. Точно затова смятам, че недостигът на места в ясли и детски градини продължава да бъде сериозен проблем за много родители. Когато едно семейство няма осигурено място за детето си, възможността за връщане на работа често остава само на теория. Много родители са принудени да запишат децата си в частна ясла или градина и на практика работят основно, за да покриват тази такса, която в някои случаи е близка до размера на една заплата".

Тя посочи, че най-сериозното предизвикателство обаче остава боледуването на децата. "Реалността за много родители е, че след връщането на работа често се налага да отсъстват заради болни деца, а това прави съчетаването на родителството и професионалните ангажименти изключително трудно".

👩‍👧‍👦Мариана Киречева е майка на две деца - близначки на 4 години.

Мариана е дизайнер, в момента работи и гледа децата си вкъщи. "Бях в майчинство две години и половина, като исках да се възползвам от максималното 3 години, но се оказа, че когато мъжът е собственик на фирма няма право да прехвърли неговите месеци".

Според нея майчинството е повод за гордост и е едно от хубавите неща в нашата държава. "Даже не говорим за парите, защото както знаем през втората година за нищо не стигат. Тук важното е възможността да бъдем до децата си в едни от най-важните години от развитието им, което е изключително ценно. Със сигурност би било голям плюс да се увеличи майчинството през втората година, защото много майки са принудени да се върнат на работа дори и да искат да са с децата си".

Като майка на близнаци позицията й е категорична, че промяна е необходима: "Трябва да се промени майчинството за близнаци и тризнаци и държавата да подпомага повече. В момента ако родиш две, три или повече деца получаваш майчинство като за едно, а разходите са двойни. Това трябва да се промени".

Мариана също е на мнение, че липсата на детски градини и ясли е голям проблем най-вече в големите градове. "Ние имахме късмет, защото при близнаците се получават повече точки, но всичките ми познати с по едно дете се наложи да запишат децата си на частни ясли и градини. Ако депутатите искат да борят демографска криза фокусът трябва да е върху това как да помогнат на майките - да са по-спокойни финансово, да имат избора дали да бъдат с децата си или да се върнат на работа, а не да се чувстват притиснати".

Според нея промени са необходими "На първо място е да не се спира майчинството, ако жената се върне на работа преди изтичане на двете години. Според мен интересна практика е да се намаля пенсионната възраст за всяко отгледано дете. Също така да има гарантирано място за всяко дете в ясла и градина".

👩‍👧‍👦 Михаела Вишанова е майка на три деца. Тя е лекар, но в момента е в най-интензивна и важна роля – тази на майка. Д-р Вишанова е в неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 години, посветила се е на грижите за децата си.

Продължителността на платеното майчинство в България е една от малкото наистина добри социални практики у нас, смята тя.

"Като лекар и майка вярвам, че в първите години мястото на малките деца е у дома, в сигурна и спокойна семейна среда, а не по институциите. Яслите и градините трябва да бъдат помощен вариант за родителите, ако нямат друг избор, а не задължителна стъпка още в ранна възраст. Именно затова дългото майчинство у нас е огромно предимство за ранното детско развитие. Промени обаче са нужни в посока на заплащането през втората година, когато обезщетението пада драстично, както и в осигуряването на по-голяма гъвкавост за майките, които искат да се върнат плавно към професията си, без да губят финансова подкрепа".

Според нея проблемът с местата в детските заведения в големите градове е огромен и много често той просто обезсмисля дългото майчинство, отнемайки правото на избор на майките.

Михаела решава да отложи връщането си на работа и децата й да не посещават ясла. "Нашият личен опит е по-различен. Ние направихме съзнателния избор децата ни да не посещават ясла и да тръгват на детска градина едва след 4-годишна възраст. Това е решение, което взехме за нашето семейство, въпреки всички трудности, които произтичат от него – и във финансов, и в кариерен план. В интерес на истината, една от причините за този наш път се появи преди време, когато живеехме в София. Тогава големият ми син беше на годинка и половина и аз се върнах на работа, за да продължа лекарската си специализация. Тогава обаче така и не получихме място в държавна ясла. В крайна сметка, връщайки се на работа в онази среда, аз усетих много силно, че всъщност мястото ми в този момент е другаде – до детето ми".

Тя вижда, че проблемът в държавата е реален – майките не трябва да бъдат принуждавани да правят компромиси с кариерата или децата си, само защото системата не им подава ръка.

По думите ѝ моделът на универсална месечна подкрепа за всяко дете без подоходен критерий (както е в Германия или Полша) е практиката, която липсва най-осезаемо у нас.

"България е сред малкото страни в ЕС, в които работещите родители, плащащи данъци и осигуровки, биват наказвани чрез лишаване от детски помощи, тъй като доходите им преминават ниския държавен праг. В същото време, намаляващата еднократна помощ при раждане след второто дете наказва хората, които искат да имат големи семейства", отбелязва тя.