Оттук нататък следва процедурата по определяне на мярка за неотклонение. Към момента имаме постановление за задържане за 72 часа. Това каза адвокатът на Стоян Мавродиев Емануил Йорданов.

По думите му в рамките на тези 72 часа прокурорите по делото ще решат каква мярка да искат. Той категорично потвърди, че клиентът му е невинен и е убеден в невинността му.

Попитан каква е причината Мавродиев да се върне в България, адвокатът му заяви: „Все пак всичко това трябва да свърши в един момент. Практиката показва, че укриването от правосъдието не дава позитивен резултат.“

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Според него Стоян Мавродиев е имал своите мотиви за напускането на родината си. „Ако се замислим, е очевидно, че има някаква политическа разлика. Предполагам, че една част от мотивите му са били в тази насока“, каза защитникът.

Йорданов съобщи, че не е коментирал с клиента си дали е бил в Дубай през цялото време и къде е пребивавал изобщо.

Емануил Йорданов каза, че не е видял документ с подпис на Стоян Мавродиев върху отдадения кредит, както и нито една страница от обвинението. „Би следвало да разберем дали той е дал кредит. Той не е банката. Към този момент не мисля, че е подходящо да говорим за даване“, коментира темата адвокат Йорданов.

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„Не е възможно, но трябва да се знае едно групова отговорност в наказателното право няма. Имало е във феодалното“, заяви още той.

„Тепърва ще се види кой с какво разполага и какво има. Работата на един адвокат е да работи за оправдаването на клиента. Ако доказателствата по делото правят тази задача невъзможна – да търси най-добрия възможен изход“, заключи той.

Според него при трима обвиняеми – двама, от които са пуснати с „парична гаранция“, нищо не пречи третият да бъде задържан.

NOVA/Стоян Нешев

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Преди седмица Сърбия разреши екстрадицията на Мавродиев, без да води заседание. Вътрешният министър Иван Демерджиев тогава съобщи, че организацията по предаването вече се създава, а самата екстрадиция ще протече при облекчени условия, така че формалностите са сведени до минимум.

Бившият шеф на ББР беше задържан в Белград в началото на юни. Той беше обявен за издирване през август 2024 г. във връзка със започнатото от антикорупционната комисия разследване за длъжностно присвояване на кредит от 150 млн. лева от банката.

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По това дело беше арестуван бизнесменът Румен Гайтански, но след това беше освободен. Съдът тогава посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана. Преди две години от държавното обвинение твърдяха, че Гайтански умишлено е склонил Мавродиев като директор на банката да извърши престъпление. Част от кредита отишъл за изплащане на дивиденти на Гайтански, а друга била използвана от дружеството „Кристална вода” за изплащане на задължения на ТЕЦ - Варна, свързана с Ахмед Доган, беше тезата на прокуратурата.