Всички материали, които са предадени от прокуратурата относно искането за екстрадиция на Стоян Мавродиев, са предадени на съответните власти в Белград чрез тяхното посолство. Министерството на правосъдието е изпълнило своите задължения като централен орган по Конвенцията за екстрадиция. Това обяви пред журналисти министърът на правосъдието Николай Найденов преди заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Относно избора на нов ВСС Николай Найденов коментира, че „нещата са замръзнали последните 4 години“.

„Трите седмици, в които парламентът даде възможност за становища на всички заинтересовани страни, се получиха достатъчно много становища и предложения, които да бъдат обсъдени и анализирани, така че да не се приемат прибързани решения. Доколкото ми е известно, следващата седмица ще има комисия в Народното събрание, която ще ги разгледа на второ четене“, добави министърът.

Очаква се Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да реши кой ще оглави временно Националната следствена служба след оставката на Борислав Сарафов. Точката беше отложена миналата седмица, тъй като двамата заместник-директори – Ивелина Христова и Илиян Танчев, не бяха отговорили дали искат да поемат временното ръководство на следствието.

На журналистически въпрос какво се случва с обезглавеното следствие, той отговори, че то не е обезглавено, тъй като в момента тези функции по право се изпълняват от заместника на директора на Националната следствена служба по старшинство.

„Така че, в момента има кой да разписва документите чисто формално. Надявам се е в рамките на откритата процедура Прокурорската колегия ще излъчи своя кандидат или поне кой временно да поеме функцията“, добави Найденов.