Кметовете на девет от десетте общини във Великотърновска област излязоха с обща декларация в подкрепа на кмета на Горна Оряховица Николай Рашков, съобщиха от Община Горна Оряховица.

Под текста на декларацията подписите си са положили кметовете на Велико Търново, Павликени, Сухиндол, Свищов, Полски Тръмбеш, Стражица, Лясковец, Златарица и Елена - инж. Даниел Панов, инж. Емануил Манолов, инж. Пламен Чернев, д-р Генчо Генчев, Росен Русанов, Йордан Цонев, Васил Христов, Петър Ганев и инж. Дилян Млъзев.

Кметът на Горна Оряховица: От встъпването ми в длъжност срещу мен се води политическа война

Наред с категоричната подкрепа в декларацията се посочва, че казусът с Николай Рашков, чийто мандат може да бъде предсрочно прекратен заради административно нарушение, надхвърля рамките на Горна Оряховица.

Според кметовете случаят поставя важния въпрос дали действия, извършени в изпълнение на вече взети решения и на административни процедури, проведени от друг орган, могат да доведат до отнемане на демократично предоставен мандат.

Кметовете призовават компетентните институции да подходят към случая с високо чувство за обществена отговорност, тъй като решенията по него могат да създадат прецедент с последици, които далеч надхвърлят пределите на Горна Оряховица.

Повод за декларацията е решение на Върховния административен съд (ВАС), с което беше отхвърлена жалбата на Николай Рашков срещу решение на бившата Комисия за противодействие на корупцията (КПК), с което е установен конфликт на интереси.

Причината е подписът му под договор за продажба на общинска земя, като процедурите по сделката са проведени през предишния мандат от предходния кмет и след решение на тогавашния Общински съвет.

С отхвърлянето на жалбата на Николай Рашков решението на КПК беше оставено в сила. Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица трябва да реши дали мандатът му да бъде прекратен предсрочно.

Преди дни кметът на Горна Оряховица Николай Рашков посочи пред медиите, че от встъпването му в длъжност срещу него се води политическа война и опит за подмяна на гласа на гражданите.

Сметната палата сезира КОНПИ за кмета на Горна Оряховица Николай Рашков

Пресконференцията беше организирана във връзка с това, че Сметната палата сезира Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица за предприемане на необходимите действия за отстраняването на кмета Николай Рашков, след като от две съдебни инстанции са отхвърлили жалбата му срещу решение на закритата Комисия за противодействие на корупцията (КПК ) и така то остава в сила.

Пълният текст на декларацията на деветимата кметове:

ДЕКЛАРАЦИЯ

В подкрепа на Николай Рашков, кмет на Община Горна Оряховица

Ние, долуподписаните кметове на общини от област Велико Търново, изразяваме своята категорична подкрепа към кмета на община Горна Оряховица Николай Рашков в създалата се ситуация с формално установен конфликт на интереси, която може да доведе до предсрочно прекратяване на неговите правомощия.

Заявяваме подкрепа не от някаква политическа солидарност, а от убеждението, че местното самоуправление е една от най-важните опори на демократичната държава. Кметът е пряко избран от гражданите и доверието, което те са му дали, следва да бъде защитавано с особена отговорност.

Фактът, че няма действия, с които Николай Рашков да е накърнил обществения интерес е безспорен дори и според съда. Хипотетичното му отстраняване от длъжност би било в грандиозно противоречие с интереса на неговите съграждани, които от началото на управленския мандат са свидетели на мащабни благоустройства, преобразяване и стратегическо мислене за развитието на общината.

Днес виждаме силната обществена реакция на жителите на община Горна Оряховица. Хиляди граждани застават зад своя кмет чрез подписки и публично изразена подкрепа. Независимо от различията в политическите възгледи, този глас заслужава да бъде чут. Защото демокрацията не се изчерпва единствено със съдебните актове – тя живее и чрез доверието на хората.

Още повече, че казусът с Николай Рашков се простира извън рамките на една конкретна община. Той поставя важен въпрос за всички избрани представители на местната власт – дали действия, извършени в изпълнение на вече взети решения и проведени от друг орган административни процедури, могат да доведат до отнемане на демократично даден мандат, без гражданите да имат възможност сами да направят своята оценка.

Всеки кмет ежедневно подписва десетки документи, изпълнявайки решения на общинските съвети и изискванията на закона. Отговорността за тези действия е огромна. Затова е още по-важно правилата да се прилагат по начин, който съхранява обществения интерес, гарантира правната сигурност и не поражда усещане за саморазправа.

Смятаме, че обществото трябва да може открито да поставя въпроса за справедливостта и съразмерността на последиците.

Призоваваме всички компетентни институции да подходят към този казус с чувство за висока обществена отговорност, защото са напът да създадат прецедент, последиците от който далеч надхвърлят пределите на Горна Оряховица.