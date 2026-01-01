От встъпването ми в длъжност срещу мен се води политическа война и опит за подмяна на гласа на гражданите, каза кметът на Горна Оряховица Николай Рашков на брифинг в Общината.

Пресконференцията беше свикана във връзка с това, че Сметната палата на България сезира Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица за предприемане на необходимите действия за отстраняването на кмета Николай Рашков, след като от две съдебни инстанции са отхвърлили жалбата му срещу решение на закритата Комисия за противодействие на корупцията (КПК ) и така то остава в сила.

Сметната палата сезира КОНПИ за кмета на Горна Оряховица Николай Рашков

Пред представители на медиите кметът на община Горна Оряховица Николай Рашков представи документи, свързани с проверки, които са му правени от различни институции преди и по време на мандата му като кмет, както и факти относно решението, че е в конфликт на интереси.

„Дарил съм своя собствена земя на Общината като в миналия мандат дарението ми беше прието официално с решение на Общинския съвет. Впоследствие обаче бившият кмет насрочи търг за продажба на моя имот – вече като общинска земя, при това, заедно с други съседни общински парцели. Естествено, аз се явих на този търг. Наложи се да наддавам не само за собствената си земя, но и за другите осем парцела, пуснати, според мен, неправомерно в обща тръжна процедура. Като юридическо лице, от името на тогавашната ми компания, спечелих търга с най-висока предложена цена и с 200 хиляди лв. над пазарната. Реших да оспорвам проведената тръжна процедура по законов ред. Целта ми бе да се разделят различните парцели в отделни търгове. Това от една страна щеше да позволи на много повече хора да участват в по-малките търгове, от друга – няколко различни наддавания щяха да донесат повече приходи за Общината, а от трета – самият аз щях да мога да се боря единствено за парцела, който пряко граничи с моя собственост“, каза Рашков.

Той уточни, че по време на оспорването на тръжната процедура е била и предизборната кампания за местния вот и още в първите дни от встъпването му като кмет, от съда е дошло разпореждане проведеният в миналия мандат търг да се финализира. „Още нямах дори заместник-кметове, които да подпишат финалния договор, вместо мен. Тогава подобен казус изобщо нямаше да е възниквал, което е друго ярко свидетелство за цялата му нелепост“, заяви Рашков.

Така или иначе, повярвах на тогавашните юристи в Общината, когато заявиха, че не е проблем да подпиша аз, тъй като фактическото разпореждане с имотите е на Общинския съвет, а заповедта, обявяваща победителя в търга (моята компания) е на бившия кмет Добрев, поясни още кметът.

По думите му встъпвайки в длъжност като кмет е заварил касов разрив в общинската хазна, а веднага след сделката в общинската хазна са постъпили парите от продажбата на имотите, в размер на 613 000 лева, платени от победилата в търга негова бивша компания, управлявана вече от майка му.

С така получените средства Общината бързо успя да покрие част от огромните задължения, които заварих при встъпването си в длъжност, допълни Рашков.

По повод информация, че ще му проверяват доходите назад в годините, Рашков представи заключения от ревизии, правени по думите му след злонамерени сигнали - като физическо лице, и на фирмата. Заключенията от проверките са, че няма нарушения и разполага с над 300 000 лева спестявания.

Кметът на Горна Оряховица благодари на жителите на общината за подкрепата и организираната онлайн петиция, в която към момента са се подписали над 2000 души.