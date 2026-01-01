Българските неделни училища са една от най-успешните политики за работа с българската диаспора и подкрепата за тях ще продължава и ще търсим всички механизми да я развиваме и надграждаме. Това каза заместник-министърът на образованието и науката проф. Сеня Терзиева-Желязкова при откриването на 19-та годишна конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина, която започна в СУ „Св. Кл. Охридски“.

По думите ѝ в момента близо 40 000 ученици в 401 училища в десетки държави на шест континента учат български език, история и география. За обучението на децата са осигурени 8,6 млн. евро държавно финансиране за тази учебна година.

„В системата на образованието и науката има приемственост и ще продължим да надграждаме, за да имаме траен резултат в тази толкова важна политика на страната ни“, подчерта проф. Желязкова. Тя допълни, че министерството ще работи за създаване на нови учебни програми по български език и нови образователни ресурси. Ще се разширяват възможностите за електронно обучение, което позволява достъп до българско образование и за деца, живеещи далеч от неделно училище. Развиват се програмите за квалификация на учителите, насърчава се обменът на добри практики между училищата по света.

От името на министър проф. Георги Вълчев тя заяви, че българската система на образованието е отворена за учениците от неделните училища. „Ще направим всичко възможно младите българи в чужбина да се възползват от качеството на висшето образование в нашите университети“, каза тя.

По време на форума, ръководен от новия председател на УС на АБУЧ Зорница Гоган, бе посочено, че сертифицирането на знанията по български език открива реални образователни перспективи пред младите хора. Сертификатите по български език се признават и по програмата „Печат за двуезичност“ в редица американски щати. Това повишава авторитета на българския език и създава нови възможности за младите хора, включително да се завърнат да учат в висше образование в българските университети.

По време на конференцията бе отбелязано, че с най-дългогодишната програма „Роден език и култура зад граница“ се подкрепят училищата и учителите в чужбина за опознаване и съхраняване на българските културни традиции – музика, танци. Включването в НП „Неразказаните истории на българите“ помага за изграждане на историческа памет чрез съвместни проекти на училища от страната и чужбина. С програмата „България – образователни маршрути“ учениците посещават България и изграждат лична връзка с нашата държава.

Сред гостите на конференцията бяха още секретарят на президента по култура, образование и връзки с българите зад граница Милена Димитрова, зам.-председателят на парламентарната комисия по образованието и науката Красимир Вълчев, ректорът на Софийския университет проф. Елиза Стефанова, директорът на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова, директорът на БНТ Милена Милотинова, директорът на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН д-р Наталия Михалевска, експерти, университетски преподаватели, дипломати, издатели и др.