Технологичният скок на Samsung: Новата серия Galaxy Z въвежда Snapdragon 8 Elite Gen 5, 200 MP камери и усъвършенстван AI

Днес Samsung Electronics Co., Ltd. представи новата серия Galaxy Z – най-богатото си портфолио от сгъваеми устройства досега. Серията включва три различни модела: Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8, създадени за висока производителност, мултитаскинг и изживявания, базирани на изкуствен интелект.

В цялата гама дебютира операционната система One UI 9.0, подкрепена от оптимизиран Galaxy AI и интеграция с Gemini Intelligence, поддържаща автоматизация в над 40 приложения.

Мощност, дисплейни технологии и Flex Titanium

В основата на новите Galaxy Z Fold8 Ultra и Galaxy Z Fold8 е интегрирана мобилната платформа Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy. За поддържане на стабилна и бърза работа при интензивно натоварване, моделът Ultra разполага с усъвършенствана охлаждаща система с разширена графитна структура.

Технология Flex Titanium

В новата серия се въвежда технологията Flex Titanium – титаниева конструкция на дисплея, съчетаваща титаниево фолио и титаниева пластина. Тя осигурява:

По-надеждна опора за сгъваемия панел и по-добро абсорбиране на натиска и ударите.

Намаляване на видимостта на гънката на екрана с течение на времето.

Оптимизирано взаимодействие между пантата, напрежението върху дисплея и магнитната система за по-плавно разгъване.

Основният дисплей разполага с яркост до 3 000 нита, технология Vision Booster и покритие против отблясъци за висока яснота при силна слънчева светлина.

Спецификации и хардуер по модели

1. Galaxy Z Fold8 Ultra: Ултрасгъваемият смартфон за максимална продуктивност

Размери и тегло: Най-тънкият Galaxy Z Fold досега с дебелина от едва 4,1 мм в разгънато състояние и тегло от 215 г.

Най-тънкият Galaxy Z Fold досега с дебелина от едва 4,1 мм в разгънато състояние и тегло от 215 г. Дисплей: Голям 8,0-инчов основен дисплей и 6,5-инчов преден дисплей.

• Ultra камера система :

200 MP основна камера с HDR режим при 200 мегапиксела.

с HDR режим при 200 мегапиксела. 50 MP ултраширокоъгълна камера за висока детайлност при широки и макро снимки.

за висока детайлност при широки и макро снимки. Подобрен набор от функции Nightography за снимки и видеоклипове при слаба осветеност.

за снимки и видеоклипове при слаба осветеност. 8K видеозапис с нов APV кодек и Cine LUT за кинематографичен цветови контрол.

Енергия и зареждане: Батерия с капацитет 5 000 mAh, нова двойна DCIC архитектура за зареждане и 45 W бързо зареждане.

2. Galaxy Z Fold8: Интелигентен дизайн и олекотена конструкция

Корпус: Най-лекият модел от серията Galaxy Z Fold с тегло от едва 201 г.

Най-лекият модел от серията Galaxy Z Fold с тегло от едва г. Дисплейни съотношения: Преден дисплей с пропорции 10:16 за бързи задачи и основен дисплей с пропорции 4:3 за четене, гледане и игри.

Преден дисплей с пропорции за бързи задачи и основен дисплей с пропорции за четене, гледане и игри. Камери: Две 50 MP камери (широкоъгълна и ултраширокоъгълна), поддържащи Dual Recording и My FanCam (автоматично проследяване и прекомпозиране на обект).

Две (широкоъгълна и ултраширокоъгълна), поддържащи Dual Recording и My FanCam (автоматично проследяване и прекомпозиране на обект). Батерия: Капацитет от 4 800 mAh и процесор Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy.

3. Galaxy Z Flip8: AI изживяване и джобен формат

Корпус : Най-тънкият и лек модел Flip с дебелина от 6,1 мм и тегло от едва 180 г.

: Най-тънкият и лек модел Flip с дебелина от и тегло от едва FlexWindow & AI : Предният дисплей FlexWindow служи като AI интерфейс с бърз достъп до Now Brief и Gemini Intelligence чрез страничен бутон или гласови команди.

: Предният дисплей FlexWindow служи като AI интерфейс с бърз достъп до и чрез страничен бутон или гласови команди. FlexCam: 50 MP камера с ProVisual Engine и AI Bokeh, Super Steady с хоризонтална стабилизация, FlipShot и Mirror view.

Многослойна сигурност и защита на данните

Защитата на данните и AI процесите в серията се осигурява от платформата Samsung Knox и Samsung Knox Matrix:

Personal Data Engine (PDE) : Анализира контекстна информация локално на устройството.

: Анализира контекстна информация локално на устройството. KEEP (Knox Enhanced Encrypted Protection): Създава криптирани среди за съхранение, специфични за отделните приложения.

Създава криптирани среди за съхранение, специфични за отделните приложения. Knox Vault: Физически защитен слой за най-чувствителната информация.

Физически защитен слой за най-чувствителната информация. One UI 9.0: Дебютира с нов дашборд за управление на AI активността и активни известия за поверителност (Privacy Alerts).

Вземи сега новата серия Galaxy Z

Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 и Flip8 са налични за предварителна поръчка на избрани пазари от днес. Всички модели се предлагат в цветове Графит и Кремаво, като Тъмновиолетово е ексклузивен за Galaxy Z Fold8 Ultra, Светлолилаво – за Galaxy Z Fold8, а Розово – за Galaxy Z Flip8. Ексклузивните онлайн цветови варианти включват Тъмнозелено за Galaxy Z Fold8 Ultra, Пистачио за Galaxy Z Fold8 и Мента за Galaxy Z Flip8.

Всеки клиент има възможност да закупи по-голямата памет с отстъпки до €200 (в случая на варианта с 1ТВ), €100 (за 512GB версия) или €50 (за 256GB). Офертата е валидна до 23:59 ч. на 6 август 2026 г. Пълните условия са налични на www.samsung.com/bg

Устройствата се предлагат на препоръчителни цени, стартиращи от €2199 за Galaxy Z Fold8 Ultra, €1999 за Galaxy Z Fold8 и €1299 за Galaxy Z Flip8, а всеки, закупил устройство ще получи и 6 месеца безплатен достъп до Google AI Pro.

Новата серия Galaxy Z ще направи предимствата на усъвършенствания AI още по-достъпни в ежедневието на потребителите чрез 6-месечен безплатен пробен период на Google AI Pro , включващ 5 TB облачно пространство за съхранение – еквивалент на стойност €21.98 на месец или общо спестени €132. С разширения достъп до най-мощните AI модели на Google потребителите могат да повишат своята продуктивност и креативност върху сгъваемия екран, когато пожелаят.

За тези, които преминават от iOS към Galaxy, обновеният Smart Switch прави миграцията по-лесна отвсякога. Чрез сканиране на QR код от своя iPhone потребителите могат да прехвърлят данни безжично, без необходимост от допълнителни приложения. Smart Switch поддържа прехвърляне и на Samsung и Google акаунти, настройки за достъпност, eSIM данни, пароли, ключове за достъп и друга важна информация, което значително съкращава времето за настройка на новото устройство. Благодарение на новата съвместимост между Quick Share и AirDrop споделянето на файлове между устройства с iOS и Galaxy вече е по-лесно и безпроблемно и в двете посоки.