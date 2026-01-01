Тийнейджъри пострадаха при инциденти с тротинетки в Плевенско, съобщиха от полицията.

При единия - двама 14-годишни са пострадали след сблъсък с автомобил в село Глава, а при другия - в град Левски 16-годишен младеж е паднал на пътя.

На 21 юли е подаден сигнал за първия инцидент на кръстовище между улиците "Христо Ботев“ и "Странджа". Тротинетка, без регистрационна табела, управлявана от 14-годишно момче, с 14-годишен пътник, се е ударила в кола

Съдът в Монтана наложи рекордна глоба от 10 хил. евро на родители на дете, блъснало мъж с тротинетка

Сигналът за инцидента е подаден от 41-годишния водач на автомобила. Пътникът на тротинетката е получил счупване на ключица, а водачът е с охлузни рани. Двамата са транспортирани за лечение в болница в Плевен.

Пробата с техническо средство за употреба на алкохол на водача на автомобила е отрицателна. По-късно същата вечер в град Левски 16-годишен младеж е изгубил контрол над управляваната от него тротинетка и е паднал на пътното платно. Той е получил охлузни рани и наранявания.

Органите на реда напомнят, че водачите на индивидуални електрически превозни средства са длъжни да спазват правилата за движение по пътищата. Управлението на тротинетка изисква повишено внимание, съобразена скорост и използване на предпазна каска.