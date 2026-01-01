Европейското командване на въоръжените сили на САЩ (USEUCOM) съобщи, че остават бдителни срещу потенциални заплахи срещу България.

Иран с предупреждение към България

"САЩ разполагат с регионални отбранителни способности по източния фланг на НАТО, включително в България. Работим в тясно сътрудничество с българското правителство, както и с нашите съюзници и партньори в по-широкия регион, за да останем бдителни срещу всякакви потенциални заплахи и да им противодействаме", пишат от USEUCOM.

Припомняме, че по-рано днес премиерът Румен Радев обяви, че България държи на добрите отношения с Ислямска република Иран и категорично е изключено от територията на страната ни да се водят бойни действия в Близкия изток. Във вторник Министерството на външните работи (МВнР) на България заяви, че е получило нота от посолството на Иран в София във връзка с възможното разполагане на самолети-цистерни на военновъздушните сили на САЩ на летище „Безмер“.

Радев увери: Изключено е от България да се водят бойни действия в Близкия изток

Преди дни българското правителство заяви, че ще поиска одобрение от парламента за разполагане на американски самолети във военновъздушна база "Безмер". Предложението на кабинета "Радев" бе свързано с получена дипломатическа нота от САЩ с искане самолетите-цистерни, военнослужещите с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване да бъдат разположени в авиационна база „Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г.