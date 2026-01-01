Здравни служители в окръг Сан Диего призовават посетители на San Diego Zoo Safari Park да се обадят за медицински преглед, ако са имали пряк контакт с див прилеп, открит мъртъв извън ресторанта Oasis on the Rocks на 11 юли. Прилепът, който не е бил част от животинската колекция на парка, впоследствие е дал положителен резултат за бяс при изследване в Окръжната лаборатория за обществено здраве. Според парка посетители, които не са имали физически контакт с животното, не са изложени на риск, а служители заявиха, че досега не е съобщавано за човешки контакт с прилепа.

Случаят е 19-ият положителен резултат за бяс сред прилепи в окръг Сан Диего тази година, като през цялата 2025 г. са били регистрирани 21 такива случая. Д-р Анкита Кадакия, заместник-служител по общественото здраве на окръга, определи бяса като изключително сериозно вирусно заболяване с почти 100-процентна смъртност, ако не бъде диагностицирано достатъчно рано, подчертавайки, че след появата на симптомите лечение не съществува. По думите ѝ окръжните власти разследват случая, за да гарантират, че всеки, влязъл в контакт с прилепа, ще получи своевременно лечение.

Експерти по дивата природа посочиха, че инцидентът е напомняне хората никога да не докосват прилепи, въпреки полезната роля, която тези животни играят за екосистемата. Д-р Алексис Уол от San Diego Humane Society обясни, че в окръга живеят над 20 вида прилепи, които са от голяма полза за земеделието и градинарството в региона, като изяждат до 1000 дребни насекоми на час, но въпреки рядкото носителство на бяс сред тях е важно да не бъдат пипани с голи ръце. Д-р Брайън Колинс от Cornell Riney Canine Health Center в Ню Йорк добави, че прилепите са сред основните носители на бяс в Съединените щати и причиняват повечето случаи на заболяването при хората, като препоръча при среща с прилеп на публично място той да не бъде докосван, а собствениците на имоти, службите за контрол на животните или полицията да бъдат уведомени. Ако е имало физически контакт с прилеп, засегнатата зона трябва да бъде измита със сапун и вода за 10 до 15 минути, посъветва Колинс.