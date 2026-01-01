Парламентът на Молдова одобри новото правителство, оглавявано от премиера Василе Тофан, след като той представи програмата на кабинета си с обещание да съживи икономиката и да запази европейския курс на страната, съобщи TVP World.

Молдова, една от най-бедните държави в Европа, която е изправена и пред несигурността, породена от войната в съседна Украйна, отчете икономически растеж от 2,4% през миналата година. За тази година се очаква растеж от около 2%.

„Нашата програма се нарича „Европейската икономика, ефективната държава“. Това е ангажиментът, за който ще работим, и по него искаме да бъдем оценявани“, заяви пред депутатите 45-годишният финансист Тофан.

Партията на действието и солидарността (PAS) на президента Мая Санду разполага с мнозинство в 101-местния парламент, а кандидатурата на Тофан беше подкрепена от 53 депутати от управляващата партия. Опозицията се въздържа при гласуването.

Тофан заяви, че правителството си поставя за цел до края на 2028 г. да подпише споразумение за присъединяване на Молдова към Европейския съюз и да подготви страната за членство до 2030 г. За тази цел кабинетът възнамерява още тази година да отвори всички преговорни глави с ЕС.

Молдова, заедно с Украйна, получи статут на страна кандидат за членство в Европейския съюз и досега е отворила два от шестте преговорни клъстера.

Тофан поема поста след изненадващата оставка на предшественика си Александру Мунтяну, който управлява едва осем месеца.

Новият премиер обеща също до 2029 г. да намали бюджетния дефицит на страната с два процентни пункта. В момента той възлиза на 20 млрд. молдовски леи (около 1,1 млрд. долара).

Той заяви, че са необходими данъчна реформа, намаляване на административната тежест и по-лесен достъп на бизнеса до финансиране.

Сред приоритетите на кабинета са приватизацията на поне 10 държавни предприятия, насърчаването на инвестициите в технологии и изкуствен интелект, увеличаването на износа на продукти с висока добавена стойност и ограничаването на сивата икономика.

Разположена между Украйна и държава членка на ЕС – Румъния, Молдова има румънскоезично мнозинство и значително рускоезично малцинство. В продължение на десетилетия политическата власт в страната се редува между партии, подкрепящи по-тясна интеграция с Европа, и формации, застъпващи се за по-близки отношения с Москва.