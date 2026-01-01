Законопроектът за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. и Законопроектът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) влизат на второ четене в пленарната зала на парламента. Това предвижда проектопрограмата на Народното събрание за тази седмица.

Ресорната комисия прие държавния бюджет: Отхвърлиха всички предложения за по-високи помощи и обезщетения

Вчера проектобюджетът на ДОО за 2026 г. беше одобрен на второ четене от Комисията по бюджет и финанси в парламента. Отхвърлени бяха предложенията на опозицията за увеличаване на обезщетенията за безработица, за отглеждане на дете през втората година от майчинството, за увеличаване на максималния размер на получаваните една или повече пенсии и запазване на настоящия максимален и минимални осигурителни доходи.

Максималният месечен размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на нивото от 2025 г. - 1738,40 евро. Законопроектът предвижда и отпадане на ковид добавката от 30,68 евро (60 лева) за новите пенсионери.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 август 2026 г. е 620,20 евро, колкото е и размерът на минималната работна заплата за 2026 г. От същата дата максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се повишава на 2300 евро. Предвижда се още и увеличение на минималния осигурителен доход за определени икономически дейности.

От 1 август 2026 г. се предвижда държавните служители по Закона за държавния служител и заетите по Закона за съдебната власт да заплащат личните си осигурителни вноски в съотношение между осигурителя и осигуреното лице 80:20, а от 1 януари 2027 г. - в съотношение 60:40.

Бюджетната комисия одобри на второ четене и законопроекта за бюджета на НЗОК за 2026 г. Не бяха приети предложенията на опозицията по рамката на проектобюджета. Разходите по законопроекта са с 412,3 млн. евро повече спрямо Закона за бюджета на НЗОК за 2025 г., което представлява ръст от 8,5 процента.

Бюджетната комисия единодушно с 23 гласа „за“ прие предложението на Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) и група депутати за създаване на нов параграф, който урежда здравноосигурителния статус на монасите - български граждани в манастира „Свети великомъченик Георги Зограф” в Света Гора, като е записано, че към 1 август 2026 г. те се считат с непрекъснати здравноосигурителни права.

Преди разглеждането на проектобюджетите, се предвижда депутатите да изберат председател на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) след проведено изслушване на кандидата в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Министерският съвет предлага за председател на ДАНС Пламен Тончев, който е заемал поста и преди.

Първа точка в четвъртък се предлага да бъде изборът на член на Комисията за противодействие на корупцията от Народното събрание. На 14 юли парламентарната комисия за превенция и противодействие на корупцията изслуша единствения кандидат Пламен Тодоров. В момента той заема длъжността директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, като бе назначен по предложение на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев в средата на юни.

В петък се предвижда депутатите да разгледат на първо четене Законопроект за допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници. Вносители на текстовете са Румяна Петрова („Прогресивна България“) и група народни представители. След това е предвиден редовен парламентарен контрол.