Валентин Петров е човекът, заснел автомобила с двамата младежи в Пловдив, за които се твърди, че дишат райски газ. Случаят е от понеделник и стана известен в социалните мрежи, след като спортистът публикува кадрите в профилите си в соцжиалните мрежи. Той обяснява, че е видял шофьора на колата да диша балон. От видеото става ясно още, че водачът е с наложена условна присъда и само преди седмица е бил задържан за 72 часа. След появата на клипа и проведеното разследване 22-годишният мъж отново е в ареста.

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Петров разказа в "Здравей, България" как се е стигнало до заснемането на кадрите и последвалото задържане на двамата младежи. По думите му първата среща с автомобила е била около 18:00 часа, когато с приятелката му се прибирали от фитнес. "Забелязах, че вътре има три балона и трима души. Единственото, което можехме да направим, беше да се обадим на телефон 112“, заяви той.

Задържаха 22-годишния шофьор, заснет да вдишва райски газ зад волана

И уточни, че не са могли да спрат автомобила, тъй като се намирали на оживено кръстовище и това би създало предпоставка за пътнотранспортно произшествие. „Подадохме сигнал на 112 и продължихме към вкъщи. Обяснихме какво сме видели, но в този момент нямаше как полицията да реагира незабавно, защото всички бяхме в движение“, подчерта Петров.

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Около два часа по-късно двамата с приятелката му отново попаднали на същия автомобил.„Срещнахме ги на абсолютно същия булевард и на същото място. Движеха се с над разрешената скорост - бих казал между 80 и 100 км/ч в градски условия. Караха на аварийни светлини и си правеха трета лента между останалите автомобили“, заяви той.

След като приятелката му обърнала автомобила, двамата ги последвали до малка улица между блоковете. „Проследихме ги. Те видяха, че ги следваме, отбиха и започнаха да ми се молят и да се извиняват. Помислиха, че проблемът е само начинът, по който са карали, но това не беше единственият проблем. Аз вече бях видял балоните по-рано“, каза той.

Петров твърди, че е видял водача да употребява райски газ, докато шофира. „Първият път, когато ги видях, двете момчета отпред държаха балони в устата си. Имаше и трети човек отзад. Лично видях водача да използва балон по време на движение“, заяви той.

По думите му в един момент е спрял да снима, за да се концентрира върху ситуацията. „Спрях видеото, защото трябваше да реагирам. Записвах първо за самозащита, ако нещо се случи, и второ - за да има доказателства. Когато ги помолих да отбият, първоначално започнаха да спират, но после рязко дадоха газ и избягаха между блоковете“, разказа Петров.

На въпрос защо не е приел извиненията им, той отговори, че според него подобно поведение не трябва да остава без последствия. „Момчето е с две условни присъди. Ако имаш две условни присъди и продължаваш да правиш подобни неща, значи не си си научил урока. Не искам никой да страда, но когато правиш подобни неща, трябва да понесеш отговорност“, коментира той.

Спортистът сподели и личния си опит. „Употребявал съм райски газ, когато бях на 16-17 години в дискотека. Знам как действа - не знаеш къде се намираш и не мисля, че в подобно състояние може да се кара адекватно“, заяви Петров.

Той отхвърли и обвиненията, че е публикувал видеото с цел популярност. „Никога не съм търсил популярност. Известен съм единствено в моята сфера - бодибилдинга. Това, което направих, не беше за лайкове или за известност. Исках единствено да предотвратя нещо много по-лошо", категоричен е той.