Мълния удари стадо овце снощи в планината Хърбина, Босна и Херцеговина, и уби около 30 животни, съобщи босненската национална телевизия БХРТ.

Гръмотевични бури обхванаха цялата страна вчера, като в района на община Бугойно, край Хърбина, са отчетени валежи от 100 мм дъжд на квадратен метър за един час.

По-рано през деня европейската система за предупреждения при бури (ESTOFEX) издаде най-високото си, трето ниво на предупреждение за части от Балканите, като посочи риск от разрушителни ветрове, едра градушка и силни гръмотевични бури.

Смърт на животни от удар на мълния не е често явление, но подобни инциденти се случват при силни гръмотевични бури, когато животните са струпани на открито или търсят убежище под единични дървета. Заради близкото разстояние помежду им електрическият разряд може да се разпространи през земята и да порази едновременно десетки животни. Балканите периодично попадат под влиянието на мощни конвективни бури през летните месеци, които носят интензивни валежи, едра градушка, силни пориви на вятъра и честа мълниеносна активност.