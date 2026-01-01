Военен транспортен хеликоптер CH-47F Chinook на турските въоръжени сили се разби по време на тренировъчен полет в района на Темели, западно от Анкара. При инцидента двама военнослужещи са пострадали, като са транспортирани в болница. По първоначална информация няма опасност за живота им.

Турското Министерство на националната отбрана съобщи, че хеликоптерът е изпълнявал рутинна тренировъчна мисия, когато по все още неизяснени причини е катастрофирал. Властите са започнали разследване, което трябва да установи причините за инцидента.

Мястото на катастрофата е било незабавно отцепено, а на терен са изпратени екипи за аварийно-спасителни действия и военни следователи. Засега не се съобщава за щети върху цивилна инфраструктура.