Парламентът ще обсъди като втора точка днес проекта на решение за разрешаване пребиваването на територията на България на военнослужещи и авиационна техника от въоръжените сили на Съединените американски щати (САЩ), които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток. Това решиха депутатите в началото на пленарното заседание по предложение на „Прогресивна България“.

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За включването на проекторешението в дневния ред гласуваха 132-ма депутати, 39 бяха „против“ и 11 се въздържаха. Подкрепиха го 115 народни представители от „Прогресивна България“, 15 – от ДПС, и по един – от ГЕРБ – СДС и „Продължаваме промяната“. Двайсет и седем депутати от ГЕРБ – СДС бяха против, както и 11 от „Възраждане“. Един народен представител от ПБ се въздържа, както и 10 от „Продължаваме промяната“. От „Демократична България“ не участваха в гласуването.

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Проектът на решение е внесен за разглеждане в парламента от Министерския съвет на 20 юли. Правителството предлага на Народното събрание до осем военни самолета цистерни от САЩ да пребивават на летище „Безмер“ от 24 юли до 1 октомври 2026 година. Вчера Комисията по отбрана в Народното събрание подкрепи проекта на решение.

В момента депутатите обсъждат предложението на Министерския съвет Пламен Тончев да бъде избран за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“. В пленарната зала е министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

В приетата програма на Народното събрание за днес е включено и второто четене на Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. и Законопроектът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Депутатите удължиха работното си време до приемането на второ четене на законопроекта за бюджета на НЗОК за 2026 година.

В началото на пленарното заседание беше отхвърлено и при прегласуването предложението на „Възраждане“ парламентът да изслуша днес министъра на външните работи Велислава Петрова-Чамова относно „взаимно компрометиращи изказвания на министъра на външните работи и министър-председателя на Република България относно българската позиция за Украйна, подписването на Киевската декларация от 15 юли и подкрепата за „Коалицията на желаещите““.