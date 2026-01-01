По разпореждане и под ръководството на директора на ОД на МВР-Габрово старши комисар Илиян Иванов на територията на община Севлиево се провежда специализирана операция с акцент върху противодействието на престъпленията, свързани с държането, разпространението и употребата на наркотични вещества, както и противодействието на битовата престъпност.

ОД на МВР-Габрово

Операцията започна в ранните часове и ще продължи през целия ден. Към момента се извършват процесуално-следствени действия на различни адреси, при които са установени наркотични вещества и са задържани лица.

ОД на МВР-Габрово

Работи се и по установяване на лица, обявени за общодържавно издирване, както и по извършване на проверки по Закона за гражданската регистрация, съобщиха от полицията.

ОД на МВР-Габрово

Паралелно с предприетите действия по противодействие на престъпността се извършват проверки по линия на пътната безопасност. Полицейските екипи осъществяват засилен контрол за установяване на водачи на МПС, управляващи след употреба на алкохол или наркотични вещества, неправоспособни водачи и други нарушения на Закона за движението по пътищата.

ОД на МВР-Габрово

В операцията участват служители на ОД на МВР, Районно управление-Севлиево и Дирекция „Жандармерия“. Подробности за проведените действия и резултатите от операцията ще бъдат оповестени след нейното приключване.