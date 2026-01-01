Седем души бяха арестувани в Нидерландия, Гърция и България, а според Европол лицата са били част от престъпна банда, занимаваща се с трафик на мигранти през Балканите към Италия, съобщава нидерландският информационен портал „Ню“. Групата е използвала откраднати коли под наем.

Разследването е ръководено от властите в Гърция. Там са извършени и повечето арести. В Солун и столицата Атина са задържани общо пет заподозрени.

Другите двама заподозрени са задържани в Етен-Льор (провинция Брабант) и в София. Предприета е акция и в Букурещ, но в румънската столица не са извършени арести, посочва публикацията.

Според Европол заподозрените са сирийци и египтяни. Те са били замесени в най-малко дванадесет, а вероятно дори и в шестнадесет превоза на мигранти между февруари и юли тази година. Групата е прекарвала свои сънародници и иракчани през Балканите към Италия, твърди Европол.

За целта те са използвали предимно автомобили, откраднати в Гърция, както и наети автомобили, които никога не са връщали. Освен това мигрантите са били снабдени с фалшиви документи за самоличност. Те са били иззети при полицейските акции, наред с мобилни телефони, СИМ карти и фалшиви регистрационни номера.

Властите в различните страни са работили в тясно сътрудничество с Центъра за правоприлагане в Югоизточна Евроопа (СЕЛЕК) и Европейския център за борба с трафика на мигранти (ЕКАМС) към Европол, пише нидерландският в. „Телеграф“. Значителна част от доказателствата по делото са били предоставени от българските митнически власти, допълва изданието.