На 78-годишна възраст ни напусна обичаната актриса Мая Димитрова Драгоманска. Това съобщиха от Съюза на артистите в България.

Тя бе сред ярките имена на българския театър и кино.

Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Любомир Кабакчиев. Творческият ѝ път преминава през сцените на Драматичен театър – Пловдив, Театър „София“ и Малък градски театър „Зад канала“, където създава десетки ярки и запомнящи се образи от класическата и съвременната драматургия под режисурата на едни от най-авторитетните театрални режисьори Вили Цанков, Леон Даниел, Панталей Пантелеев, Любен Гройс, Стоян Камбарев, Иван Добчев, Галин Стоев, Мариус Куркински и др.

Със своя талант, артистична култура и неподражаемо актьорско присъствие тя остави трайна следа и в българското кино и телевизия.

"Днес българската сцена загуби още една талантлива актриса, която завинаги ще остане в паметта на поколения зрители и колеги", посочиха от Съюза на артистите в България и изказаха своите искрени съболезнования на семейството, близките, приятелите и всички, които имаха щастието да я познават и да работят с нея.

Поклон пред светлата ѝ памет!