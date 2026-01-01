Спипаха недекларирани 40 000 евро и 100 000 турски лири на "Капитан Андреево", съобщиха от Агенция "Митници".

На 20 юли на пункта пристига автомобил с турска регистрация. В превозното средство, управлявано от турски гражданин, пътували още един мъж и две жени от Турция за България.

Спипаха недекларирани 96 850 евро на „Капитан Андреево“

В черна ръчна чанта на задната седалка са открити еврови банкноти и турски лири. Общото количество на задържаните пари е 40 000 евро и 100 000 турски лири с равностойност в евро 1855 евро.

Агенция „Митници“

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.

От Агенция „Митници“ напомнят, че пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече, или тяхната равностойност в друга валута, за или от трета страна, подлежи на деклариране пред митническите органи.