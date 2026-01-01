Броят на загиналите при двете силни земетресения, разтърсили северната част на Венецуела на 24 юни, достигна 5346 души, след като властите включиха още 68 потвърдени жертви, предаде агенция ЕФЕ.

Двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 причиниха тежки разрушения в северните райони на страната. По официални данни броят на ранените остава 16 740 души, а 17 907 души все още са без постоянно жилище.

Правителството съобщи, че 23 122 души са настанени в 107 временни центъра, а помощ е оказана на 128 324 семейства, засегнати от бедствието.

Според официалния доклад земетресенията са повредили 856 сгради, напълно са разрушили 190 и са били последвани от 1405 вторични труса.

Изпълняващата длъжността президент Делси Родригес обяви, че над 240 засегнати семейства вече са получили нови жилища, предоставени от държавата.

Венецуелските власти отправиха призив към роднините на изчезнали хора доброволно да предоставят ДНК проби, за да бъде ускорено идентифицирането на жертвите.

В съвместно изявление Националната служба по съдебна медицина и Министерството на вътрешните работи приканиха семействата, които смятат, че техни близки може да са сред неидентифицираните тела в моргите в щата Ла Гуайра или в столицата Каракас, да съдействат за извършването на генетични изследвания.

Властите все още не са публикували официални данни за броя на изчезналите.

Според неправителствени организации, които събират сигнали за изчезнали след бедствието, около 29 500 души продължават да са в неизвестност. По непотвърдени данни, цитирани от Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси, броят им може да достигне 50 000.