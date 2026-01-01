Венецуела създава фонд, възлизащ първоначално на 200 милиона долара, за да подпомогне възстановяването в районите в страната, засегнати от мощното двойно земетресение миналата седмица, обяви изпълняващата длъжността президент Делси Родригес, цитирана от ДПА.

Пред медиите Родригес каза, че средствата ще бъдат отпуснати от Международният валутен фонд (МВФ).

В Банката за развитие на Латинска Америка също е открита сметка за международни дарения, като и тези средства са предназначени предимно за възстановяване.

Родригес съобщи, че най-малко 189 сгради са напълно разрушени, а поне още 855 са били повредени при земетресенията на 24 юни. Сред засегнатите сгради има и болници. Повредени са и мостове и пътища.

Според най-новите официални данни най-малко 2295 души са загинали при земетресенията, а над 11 000 са ранени. Хиляди хора остават в неизвестност. В най-тежко засегнатия район Ла Гуайра почти всички представители на местната власт са загинали при бедствието.

"Ситуацията е драматична", подчерта Родригес. В същото време тя отхвърли критиките, че държавните власти са се провалили в усилията за оказване на помощ при бедствието. Хиляди военни и граждански доброволци са участвали в спасителните операции, заяви тя.

Според временната президентка умишлено е била разпространявана невярна информация с цел да се предизвика допълнителен хаос, включително чрез фалшиви предупреждения за цунами. Родригес каза, че източниците на "неверните съобщения" вече са били идентифицирани, но не разкри подробности.

По официални данни след двойното земетресение с магнитуд 7,2 и 7,5 са били регистрирани 862 вторични труса. Честотата и силата им намаляват, но опасността от ново силно земетресение не се изключва.