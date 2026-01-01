ЕС ще открие въздушен хуманитарен мост за бързо осигуряване на подкрепа за Венецуела след опустошителните земетресения миналата седмица, съобщи Европейската комисия. Първият полет е насрочен в следващите дни и с него ще бъдат превозени около 50 тона помощи, предава кор. на БТА Николай Желязков.

ЕС предоставя хуманитарна помощ за 5 милиона евро, като средствата ще бъдат основно за осигуряване на подслон и здравни грижи за засегнатите от бедствието. Комисията отбелязва, че по-рано тази година Каракас получи от ЕС 52 милиона евро за справяне с хуманитарните последици от социално-икономическата криза във Венецуела.

Жертвите на земетресенията във Венецуела вече са 1450

ЕК е получила предложения от 11 държави от ЕС да предоставят спасители и лекари след земетресенията, се допълва в съобщението. В последните дни спасители от Италия, Испания, Австрия, Италия, Люксембург, Белгия и Естония са пристигнали във Венецуела, за да подкрепят търсенето на оцелели.

Венецуела беше разтърсена от поредица от силни земетресения, които причиниха значителни разрушения в няколко региона на страната. Загинаха десетки хора, стотици бяха ранени, а хиляди останаха без дом. Срутени са жилищни сгради, училища и болници, а инфраструктурата в засегнатите райони е сериозно повредена.

След бедствието венецуелските власти поискаха международна помощ, а Европейският съюз задейства Механизма за гражданска защита. Редица европейски държави изпратиха спасителни екипи, лекари и специализирано оборудване за издирване на затрупани хора.

Освен непосредствената помощ след земетресенията, ЕС продължава да подкрепя Венецуела и заради продължаващата социално-икономическа и хуманитарна криза в страната, която през последните години доведе до недостиг на лекарства, храни и медицински услуги и принуди милиони венецуелци да напуснат домовете си.