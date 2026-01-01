Броят на загиналите при разрушителните трусове във Венецуела достигна 235, съобщи министърът на здравеопазването Карлос Алварадо, цитиран от Ройтерс.

Венецуела бе разтърсена от две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 малко след 18:00 ч. в сряда местно време. Епицентърът на първия трус е бил западно от Морон на карибското крайбрежие на Венецуела, на около 168 км западно от Каракас. Второто земетресение последва минута по-късно, като епицентърът му е бил на 16 км югозападно от Морон.

Ужас във Венецуела: Апокалиптични сцени след смъртоносния трус (СНИМКИ)

БГНЕС

Председателят на Националното събрание Хорхе Родригес каза, че близо 1520 ранени са били настанени в болници и че около 250 сгради са частично или напълно разрушени.

Смята се, че стотици хора остават затрупани под отломките на срутили се сгради.

Компанията "СпейсЕкс" на американския милиардер Илон Мъск съобщи в социалната мрежа Екс, че ще предоставя безплатен сателитен интернет до 25 юли на клиентите на услугата "Старлинк" в засегнатите от разрушителните земетресения райони на Венецуела, предаде Ройтерс.

"Старлинк" предоставя на хората, засегнати от разрушителните земетресения във Венецуела безплатна услуга до 25 юли както на нови, така и на вече съществуващи клиенти", пише в публикацията в Екс.

"Също така работим за бързото разполагане на терминали "Старлинк" и за възстановяване на свързаността в най-тежко засегнатите райони", добавя компанията "СпейсЕкс".

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