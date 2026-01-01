Повече от 50 хиляди души се водят в неизвестност след двете мощни земетресения, разтърсили Венецуела, съобщи днес Организацията на обединените нации, цитирана от Франс прес.

"Става дума за изключително сложна операция по спасяване. Повече от 50 хиляди души се водят изчезнали, а повече от 500 са загинали; разчистването на руините е колосална задача", казва Том Флечър, представител на ООН по въпросите на хуманитарната помощ, пред АФП в Женева.

Мощни земетресения удариха Венецуела, има опасения за стотици хиляди жертви (ВИДЕО)

„Шансовете да бъдат открити живи хора“ в срутения сграден комплекс в най-тежко засегнатия от двете земетресения град във Венецуела са „малки“. Това заяви пред АФП ръководителят на чилийския спасителен екип.

Броят на загиналите в резултат на двете земетресения достигна 920, десетки хиляди души са в неизвестност, а отчаяните и бавни усилия за издирване на оцелели получиха подкрепа от международни спасителни екипи.