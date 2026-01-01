В Англия на деца под 16 години ще бъде забранено да купуват енергийни напитки с високо съдържание на кофеин, съобщи правителството.

Напитките, съдържащи повече от 150 мг кофеин на литър, ще бъдат забранени за продажба на деца и тийнейджъри под 16 години в магазини, ресторанти, кафенета, вендинг машини и онлайн, пише БНР .

Безалкохолните напитки с по-ниско съдържание на кофеин, като "Диетична кола", не са засегнати, както и чаят и кафето.

Новите правила целят да намалят нивата на затлъстяване при децата и да предотвратят проблеми като нарушен сън, повишена тревожност и липса на концентрация, както и слаби резултати в училище.

Обявявайки новите мерки, предложени за първи път миналата година, министърът на общественото здравеопазване Шарън Ходжсън заяви, че забраната "демонстрира твърдия ангажимент на властите за създаване на най-здравото поколение деца".

Забраната, която подлежи на одобрение от парламента, ще се прилага от местните власти, а фирмите, които нарушават закона, могат да бъдат глобени с до 2500 паунда.