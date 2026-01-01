Финландският институт за здраве и социално благосъстояние призова за забрана на продажбата на енергийни напитки на деца под 18 години, съобщи обществената медия Yle.

Институтът отправи този призив, след като разкри, че почти седем от всеки десет души на възраст между 12 и 20 години консумират енергийни напитки поне от време на време.

Той отбеляза, че повечето от тях се чувстват зависими от енергийните напитки, а много от представителите на тази възрастова група споделят, че ги консумират, за да останат будни или да се чувстват по-бодри.

„Голямото количество, особено вечер, може да има обратен ефект – да влоши съня и да засили умората“, заяви научният директор Сари Ниинисто.

Тя изрази също така загриженост, че някои тийнейджъри на възраст между 12 и 20 години заменят закуската и обяда в училище с енергийни напитки – навик, който може да понижи енергийните нива и да наруши концентрацията. Те могат да причинят сърцебиене, хипертонични кризи, безсъние и тревожност, а при по-честа употреба – пристрастяване и трайно увреждане на бъбреците.

Според Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) децата не трябва да приемат повече от 3 мг кофеин на килограм телесно тегло на ден. Само един кен от 250 мл често надвишава това количество, излагайки детето на риск.