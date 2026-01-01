Европейската комисия представи днес предложения за ускоряване на електрификацията и за промени на пазара на въглеродни емисии. Зависимостта на Европа от вносни изкопаеми горива многократно е водила до геополитически сътресения, се посочва в съобщение на комисията по този повод, предава кор. на БТА Николай Желязков.

ЕК отчита, че тази зависимост ограничава европейската конкурентоспособност и настоява за ускорено електрифициране на производствата и транспорта. Според комисията може да бъде определена цел за 46 на сто електрификация до 2040 г, така че да бъдат намалени разходите за внос на изкопаеми горива с 260 милиарда евро годишно.

Комисията заявява, че се стреми към намаляване на разликата в цените на електроенергията и изкопаемите горива, към внедряване на по-чисти технологии с електричество, като термопомпи, електрически превозни средства и батерии. Според ЕК държавите в ЕС трябва да имат условия за намаляване на таксите за пренос на енергия за определени групи потребители и на данъците за енергоемките предприятия. Комисията отчита, че внедряването на "умни" измервателни устройства ще улесни потребителите да спестяват разходи за енергия.

От 2005 г. Системата на ЕС за търговия с емисии дава резултати и е допринесла за над 270 милиарда евро приходи, реинвестирани в иновации, незамърсяващи производства и обновяване на европейската енергийна мрежа, отчита ЕК. Според комисията е необходимо коефициентът на линейно намаляване на вредните емисии (LRF) да бъде по-плавен и съответно да бъде 3,7 на сто за годините 2031-2035 г. и 1,7 на сто за 2036-2040 година.

Предвижда се ЕС да разполага със 100 милиарда евро финансиране за намаляване на въглеродното замърсяване от производствата. Комисията предлага държавите от ЕС да бъдат длъжни да изразходват половината от националните приходи от търговията с емисии за инвестиции в незамърсяващи производства. Според ЕК това би се равнявало на над 100 милиарда евро до 2030 година.

Фондът за модернизация ще продължи да подкрепя държавите с по-ниски доходи за обновяване на енергийните мрежи и за производствен преход. Безплатното разпределение на квоти за дружествата ще продължи и след 2030 г., като бъде по-тясно свързано с инвестициите. Комисията предлага увеличаване на безплатното разпределение на квоти за промишлеността на стойност 6 милиарда евро до 2030 г., като за областите от Механизма за корекция на въглеродните емисии безплатното разпределение ще бъде забавено и постепенното му премахване ще бъде удължено до 2038 г, според предложението на ЕК.

Комисията предлага реформа на Резерва за стабилност на пазара, за да се подобрят пазарната устойчивост и предвидимостта на инвестициите, да се поддържа ликвидността и да се намали прекомерната нестабилност на цените.