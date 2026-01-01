Състоянието на 5-годишното дете, което беше транспортирано от Монтана след побой, остава критично, съобщиха от Университетската болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов". Детето е с тежка черепно-мозъчна травма, поставено на апаратна вентилация и в медикаментозна кома.

Момченцето остава в Детската реанимация на „Пирогов“, където е под активно наблюдение и проследяване на жизнените показатели. Лекарите продължават да се борят за живота му.

5-годишно момченце е в тежко състояние след побой, баща му е задържан

Директорът на Областната дирекция (ОД) на МВР в Монтана комисар Мариан Божинов каза, че побоят е нанесен в село Новачене, община Ботевград, от бащата на детето, който е на 25 години. По сигнал на полицията в Монтана той е задържан в Районното управление на МВР в Ботевград. По случая е образувано досъдебно производство по Наказателния кодекс за престъпление в условията на домашно насилие.

Божинов обясни, че майката на детето е от село Баурене в община Криводол, което се намира в близост до Монтана. По първоначални данни след побоя майката е взела детето и го е докарала в болницата в Монтана, където лекарите веднага се обадили на полицията.

Семейството има четири деца, уточниха от полицейската дирекция в Монтана.

В ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS клиничният социален работник Александър Милановпостави въпроса дали социалните работници са знаели за този случай. Според него, когато има опасност за дете, трябва да реагират всички – роднини, съседи, и да бъде подаден сигнал.

По думите му случаят с насилието върху това дете не е единичен, затова трябва да е ясно, че за случващото се е знаело. Миланов даде следната хипотеза: „Тъй като става дума за дете от малцинствен произход, най-вероятно обществото и институциите са подценили този въпрос, защото това са семейни проблеми и специалистите трудно можем да се намесим в тези общности. Социалните служби не се чувстват достатъчно защитени, когато трябва да работят в такива общности”.

Миланов обясни, че след жестокия побой следва социалните служби да предприемат действия по неговото изваждане на детето от семейството и настаняването му близка до семейната среда, а именно роднини. Според него би било парадоксално, ако другите деца в дома бъдат настанени при близки, които са знаели за насилието и не са реагирали. Експертът каза, че ако не се намерят роднини, които да се погрижат за детето, то трябва да бъде настанено при професионални приемни родители. В краен случай всички деца от семейството могат да бъдат настанени в център от семеен тип.