САЩ в момента преразглеждат ядрената си стратегия, заяви снощи пред журналисти заместник-министърът на отбраната на САЩ Елбридж Колби, цитиран от ДПА.

Той говори за “относително малко преразглеждане”, отнасящо се предимно до специфична, потенциална употреба на ядрено оръжие.

„Очевидно целта тук, подчертавам, е да се запазят възпирането и стабилността“, посочи Колби.

Той посочи, че американската армия досега е била организирана по начин, който ѝ позволява да провежда “операции за смяна на режими“. По думите му сега тя се пренасочва към “отбранителна функция за предотвратяване“ на конфликти, с акцент върху защитата на териториалната цялост на съюзниците.

Миналата седмица Ен Би Си съобщи, че Колби работи върху нова ядрена стратегия, която включва потенциално използване на тактически ядрени оръжия с малък обсег в случай на регионална война с Китай или Русия.

Американските медии се позоваха на информация от петима души, запознати с плановете на Пентагона.

По-специално това засяга сценарии на регионални войни, при които съюзници на САЩ са заплашени или атакувани от друга страна, отбелязва ДПА.