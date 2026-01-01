Огромният пожар на полуостров Халкидики в Гърция беше овладян. Вчера огънят излезе извън контрол, а властите наредиха евакуация на района около Сивири. Няма данни за пострадали хора.

Голям пожар на Халкидики: Евакуират жители и туристи от Сивири

Достъпът до градчето остава ограничен и тази сутрин, тъй като огънят не е напълно изгасен, а заради силния вятър има рискът от нови разпалвания.

Много хора изкараха нощта на открито или в автомобилите си. Сега чакат да стигнат до квартирите и домовете си, защото нямат нищо в себе си.

Евакуация имаше и по море, тъй като немалко от туристите бяха блокирани от огъня на плажовете.

Двама пожарникари са пострадали при гасенето на големия пожар, съобщава местният информационен сайт „Вория“.

Пред държавната телевизия ЕРТ говорителят на гръцката Противопожарна служба Янис Артопиос уточни, че пожарникарите са пострадали леко и са откарани в болница.

Жители и туристи напускат района на пожара. Регионалният път е затворен в участъка Сивири – Фурка, а пламъците са го преминали и са се насочили към морето. Малко след 16:30 ч. огънят е преминал през населеното място Навтилос край Сивири, а ужасените му жители са избягали към плажа. В евакуацията от плажа на Сивири са се се включили и плавателни съдове на бреговата охрана, които откарват летовниците към пристанището в Сани.

Поне една къща е изгоряла в Сивири. Собствениците й са успели да се евакуират, но разказват пред ЕРТ, че са успели да спасят от горящия си дом само едно от кучетата си.

Вятърът в района е със сила от пета степен по скалата на Бофорт, което затруднява гасенето.

Освен за Сивири е издадено разпореждане за евакуация и на Фурка. Намиращите се във Фурка трябва да се изтеглят в посока на Скиони, а тези в Сивири - според последните разпореждания към Касандрия.

Засегнатите от пожара в Сивири могат да поискат временно настаняване чрез специална електронна платформа на страницата на гръцкото Министерство на климатичната криза и гражданската защита.