Емрах Стораро се ожени. Попфолк изпълнителят и избраницата му Айлян си казаха „да“ на пищно тържество, а кадри от големия ден вече се появиха в социалните мрежи.
@emrah.storaro74 @Aylan_Storaro ♬ оригинален звук - Emrah Storaro
На снимките и видеата се виждат младоженците в празнични тоалети, заобиколени от близки и гости.
@kibosh.94 #emrahstoraro #fiki #keşfett ♬ orijinal ses - 🕊kiboş🦋
Булката впечатлява с пищна бяла рокля, украсена с блестящи детайли, както и с тиара. Емрах е зaложил на класически черен костюм и бяла риза.
На една от снимките се вижда и братът на Емрах – попфолк певецът Фики Стораро.
@emrahstoraro078 Еми женя се!#for #for #foruyou #foryoupage❤️❤️ @FIKI ♬ оригинален звук - Emrah Storaro
@adriana.yaneva @Aylan_Storaro @Emrah Storaro ♬ оригинален звук - Adi68@
Любовната история на двойката привлече вниманието още през август миналата година. На 25 август 2025 г. Емрах изненадващо обяви, че се е сгодил за Айлян, като сподели кадри от пищното тържество.
Сега Емрах и Айлян вече са официално семейство, а кадрите от сватбата им показват, че празненството е било също толкова пищно, колкото и годежът им преди година.