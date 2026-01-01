Емрах Стораро се ожени. Попфолк изпълнителят и избраницата му Айлян си казаха „да“ на пищно тържество, а кадри от големия ден вече се появиха в социалните мрежи.

Скрийншот

На снимките и видеата се виждат младоженците в празнични тоалети, заобиколени от близки и гости.

Скрийншот

Булката впечатлява с пищна бяла рокля, украсена с блестящи детайли, както и с тиара. Емрах е зaложил на класически черен костюм и бяла риза.

На една от снимките се вижда и братът на Емрах – попфолк певецът Фики Стораро.

Скрийншот

Любовната история на двойката привлече вниманието още през август миналата година. На 25 август 2025 г. Емрах изненадващо обяви, че се е сгодил за Айлян, като сподели кадри от пищното тържество.

Сега Емрах и Айлян вече са официално семейство, а кадрите от сватбата им показват, че празненството е било също толкова пищно, колкото и годежът им преди година.