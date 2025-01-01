Емрах Стораро се сгоди, съобщи певецът в социалните мрежи. Синът на Тони Стораро публикува снимки с избраницата си.

Годеницата му е сестра на Гюлджан, която е съпруга на брат му Фики Стораро. В понеделник е било празненството по случай годежа на бъдещето семейство. В поредица от сторита Емрах сподели красиви моменти с бъдещата си съпруга.

Певецът Фики Стораро публикува видео, в което се вижда как той, съпругата му, Емрах и годеницата му се забавляват в колата. Видеото е озаглавено "Годежът на брат ми".

Скрийншот

Същото видео бе публикувано в ТикТок профила на Емрах.

В поредица от видеа в ТикТок Емрах сподели как е преминало тържеството. На кадрите се вижда, че баща му Тони Стораро е поздравил с песни бъдещото семество.